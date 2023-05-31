شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيل الجهاز الفنى الجديد لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى طلائع الجيش تعاقده مع عبد الحميد بسيونى المدير الفني السابق للأخضر الليبي ليتولي مهمة تدريب فريق الكرة خلفا لعماد النحاس، وتم الموافقة على التشكيل الجديد للجهاز الفنى بقيادة بسيونى ويضم معه أحمد صالح مدربا عاما وياسر على مدرب مساعد .

وجاء تشكيل الجهاز الفني لطلائع الجيش ليضم كلا من :

لواء ايمن سعيد المصري المشرف العام

لواء عبد الجليل أمام مدير الكرة

كابتن عبد الحميد بسيونى مدير فنى

كابتن احمد صالح مدرب عام

كابتن ياسر علي مدرب

كابتن احمد سالم مدرب

كابتن محمد سعد مخطط أحمال

كابتن يسري عرفان مدير اداري

كابتن محمد مختار مدير شئون اللاعبين

دكتور محمد الاسيوطي رئيس الجهاز الطبي

ايهاب كمال اداري

ياسر شبل مدلك

عمر عبد العزيز مدلك

حامد خلف مدلك

وعقد بسيوني اجتماعا مع إدارة نادى طلائع الجيش وتم الاستقرار علي عودته لقيادة فريق الكرة لتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري لاسيما أنه تمكن من قيادة الطلائع في وقت سابق للتتويج ببطولة السوبر المصري علي حساب الأهلي كما حقق نتائج متميزة مع الفريق ببطولة الدوري.

أعلن نادى طلائع الجيش إنهاء علاقته مع عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة بالتراضي بسبب تراجع النتائج بالفترة الأخيرة.

وعقد مسئولو طلائع الجيش اجتماعا مع عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة وجهازه المعاون لمعرفة أسباب تراجع النتائج بالفترة الأخيرة.

وازداد موقف طلائع الجيش تعقيدا بعد خسارته أمام الزمالك (0-2)، وهى نفس النتيجة التى خسر بها مباراته السابقة أمام الأهلى، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى المصري.

وتولى عماد النحاس تدريب طلائع الجيش فى 9 فبراير الماضى خلفاً لمحمد يوسف وقاد الفريق فى 16 مباراة بواقع 12 مباراة فى الدورى ومباراتين فى البطولة العربية ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر، حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مباريات.

وودع طلائع الجيش مع عماد النحاس بطولة كأس الرابطة لصالح فيوتشر كما ودع منافسات البطولة العربية لصالح أهلى بنى غازى الليبى فيما تأهل لدور الستة عشر بكأس مصر.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف.