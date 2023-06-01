الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون 2-2 ويقترب من تأمين البقاء بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

تقدم المقاولون في الدقيقة 18، بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة من جهة اليمين استلمها عمر فتحي داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك، وتعادل الإسماعيلي بالدقيقة 43 من هجمة سريعة لفريق الإسماعيلي انطلق أحمد مدبولي بالكرة ثم مررها للاعب فراش شواط داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس أبو السعود لداخل الشباك.

وتوقفت المباراة أكثر من ربع ساعة لاحتجاج مسئولي الدراويش على حكم اللقاء اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بداعى وجود خطأ على اللاعب محمد الشامي ضد اللاعب أحمد عاطف داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من تقنية الفيديو، وهدد الجهاز الفني ولاعبو الإسماعيلي بالانسحاب من المباراة اعتراضا على حكم اللقاء.

واستأنفت المباراة بضربة جزاء سجل منها جون أوكلي الهدف الثاني للمقاولون، لكن محمد الشامي تمكن في آخر أنفاس الوقت الإضافي من تسجيل هدف التعادل.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 15 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

في المقابل يحتل النادى الإسماعيلى المركز الثاني عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.

وضمت تشكيل الإسماعيلي كلا من حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، والدفاع: باهر المحمدي، محمد نصر، كريم عرفات، محمد دسوقي، والوسط: سيرجي أكا، محمد حسن، أحمد مدبولي، والهجوم: محمد الشامي، ياو أنور، فراس شواط".

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب في حراسة المرمى: محمد أبو السعود، وفي خط الدفاع: أمير عابد، أحمد عاطف قطة، وفاروقا نور الدين، وأحمد علاء، وفي الوسط: وعمر سافيولا، مامادو نياص، أحمد فوزي، أحمد الشيمي، وفي الهجوم: جون أوكلي، وجوزيف أوشايا".