شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يمنح محمود علاء وزيزو 24 ساعة راحة إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الصربي زوران المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري الثنائي محمود علاء مدافع الفريق ومحمود عبد العزيز "زيزو" راحة 24 ساعه إضافية.

وغاب علاء، الأربعاء، عن تدريب الفريق حيث يغيب الثنائى عن المباراة القادمة أمام الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 والمقرر لها الاثنين المقبل على استاد القاهرة.

وانتظم فى التدريبات جميع اللاعبين استعدادا لموقعة الزمالك، بينما خاض أحمد عيد مهاجم الفريق وأحمد فهد وعمار حمدى جلسات تدريبات علاجية لتجهيزهم لمباراة الزمالك.

وسادت حاله من الفرحة للاعبين فى أعقاب عودة محمد مصيلحى رئيس النادى للقيام بمهام عمله وإدارة سفينة نادى الاتحاد لبر الأمان.

وفي إطار مختلف تقدم لاعبو الفريق بالتهنئة لزميلهم بالفريق هشام صلاح حيث رزق بمولود وقدم الجهاز الفني واللاعبين له التهنئة. ويخوض الفريق تدريباته اليوم الخميس على ملاعب النادى بسموحة فى الرابعة مساء استعدادا لمباراة الزمالك.