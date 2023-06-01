شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز .. الأهلي يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 62 نقطة عقب إقامة مباراتين في الجولة الـ30 من عمر المسابقة، حيث التقى البنك الأهلى مع الداخلية، واستضاف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى.

الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون 2-2 ويقترب من تأمين البقاء بالدوري