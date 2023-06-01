شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من نادى كفر الشيخ ضد المدير الفنى كرم جابر بعد تركه المسئولية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي كفر الشيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى المصري دوري المظاليم بمجموعة بحري بيانا، الأربعاء، بشأن ملابسات رحيل مدرب الفريق ونجم الإسماعيلي السابق كرم جابر.

وجاء البيان كالتالي: "يتقدم مجلس ادارة نادي كفر الشيخ والراعي الرسمي لفريق كرة القدم ولجنة الكرة بنادي كفر الشيخ بالأسف الشديد الي جماهير كفر الشيخ الغفيرة بسبب الطريقه التي رحل بها مدرب الفريق السابق، كرم جابر عن القيادة الفنية للفريق في ذلك التوقيت الحرج عن القيادة الفنية للفريق".

وأضاف البيان: "المدرب يعلم تماما أهمية الاستقرار ومدى الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والشركة الراعية ولجنة الكرة في توفير اجواء سليمة للحفاظ على تركيز اللاعبين إلا أن المدير الفني تعمد أن يفتعل الأزمات في ذلك التوقيت ألحرج دون أسباب واضحة".

وواصل: "تفاجأ مجلس إدارة النادي والشركة الراعية ولجنة الكرة بموقف المدير الفني الذي أعلن رحيله بعد حصوله على كافة مستحقاتة الشهرية له وللمدرب المساعد له وتوفير كل طلباتة وبدون إخفاء أسرار فإن غموض المدير الفني السابق قد بان من ما يقرب من آخر ثلاث مبارايات سابقة للفريق حيث بدأ بتكرار غيابة عن التدريبات والدخول في حجج واعذار وهمية في الوقت الي تم فيه تلبيه كل طلباته".

وأتم: "لكن ثقتاً منا في جماهير كفر الشيخ واولاد كفر الشيخ البارين ولاعبينا فإننا كلنا ثقة فيهم وكل الدعم للجهاز الفني الحالي الذي تولي المهمة حاليا بشكل مؤقت وكل الثقه في اللاعبين في تحقيق طموح الجماهير بالتواجد في دوري المحترفين العام القادم إن شاء الله وللحديث بقية في نهاية الموسم لكشف كل التفاصيل الخاصة بالمرحلة السابقة والرد علي كافة التساؤلات بالأوراق والمستندات".