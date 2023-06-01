القلاوي حكما للمحلة وإنبي ووائل فرحان للحرس وأسوان بالدوري المصري

وتصدر فريق الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 62 نقطة عقب إقامة مباراتين في الجولة الـ30 من عمر المسابقة، حيث التقى البنك الأهلى مع الداخلية، واستضاف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى.

وتعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

فيما حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 3/1 في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.