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القلاوي حكما للمحلة وإنبي ووائل فرحان للحرس وأسوان بالدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقمي حكام مباريات اليوم الخميس في بطولة الممتاز هذا الموسم.

وأسندت اللجنة مباراة إنبي والمحلة المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت للحكم حمادة القلاوي، فيما أسندت مباراة حرس الحدود وأسوان المقرر لها في استاد المكس للحكم وائل فرحان.

وجاءت أطقم حكام المباراتين كالتالي:

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وتصدر فريق الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 62 نقطة عقب إقامة مباراتين في الجولة الـ30 من عمر المسابقة، حيث التقى البنك الأهلى مع الداخلية، واستضاف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى.

وتعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

فيما حقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 3/1 في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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