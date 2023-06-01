شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. مابولولو ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز عقب إقامة مباراتان في الجولة الـ30 من عمر المسابقة، حيث التقى البنك الأهلى مع الداخلية، واستضاف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى.

الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون 2-2 ويقترب من تأمين البقاء بالدوري