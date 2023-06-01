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جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. مابولولو ينفرد

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القاهرة - سامية سيد - ما زال الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز عقب إقامة مباراتان في الجولة الـ30 من عمر المسابقة، حيث التقى البنك الأهلى مع الداخلية، واستضاف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى.

الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون 2-2 ويقترب من تأمين البقاء بالدوري

تعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون 2-2 ويقترب من تأمين البقاء بالدوري

 

جدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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