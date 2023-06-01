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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز .. مابولولو ينفرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ما زال الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز عقب إقامة مباراتان في الجولة الـ30 من عمر المسابقة، حيث التقى البنك الأهلى مع الداخلية، واستضاف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى.
الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون 2-2 ويقترب من تأمين البقاء بالدوري
تعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.
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