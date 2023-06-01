شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد عرفة: واجهنا صعوبات كبيرة فى تحضير منتخب الصالات لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاد عرفة، المدير الفني لمنتخب الصالات، أنه يثق في قدرات لاعبيه، على العودة من بطولة كأس العرب بالسعودية متوجين بالبطولة، رغم التحديات والصعوبات التي واجهت الفراعنة في التحضير للبطولة.

وتحدث عرفة لـ"الخليج 365"، عن الصعوبات التي واجهها منتخب مصر استعدادا للبطولة موضحا أن قصر فترة الإعداد وعدم التوصل لاتفاق على مباريات ودية وعودة المحترفين متأخرا كانت أبرز المشاكل التي واجهت المنتخب.

وواصل عرفة أن تعيينه مديرا فنيا للمنتخب قبل انطلاق المعسكر بساعات واقتراب البطولة، حرمه من منح الفرصة للوجوه الجديدة، لذلك فضل الاعتماد على خبرات اللاعبين المتواجدين منذ فترة في صفوف المنتخب.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات حيث وقع المنتخب الوطني بقيادة جهاد عرفة في المجموعة الثالثة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا - السودان.

المجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.