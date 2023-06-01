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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الأربعاء 31 / 5 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت الأربعاء الموافق 31 / 5 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى البنك الأهلى مع الداخلية، واستضاف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى.
الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون 2-2 ويقترب من تأمين البقاء بالدوري
تعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.
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