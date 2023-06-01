شكرا لقرائتكم خبر عن فاروقا كابور رجل مباراة المقاولون العرب والإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فاروقا كابور، لاعب نادي المقاولون العرب، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي وشهدت أحداث مثيرة.

وتعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

تقدم المقاولون في الدقيقة 18، بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة من جهة اليمين استلمها عمر فتحي داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك، وتعادل الإسماعيلي بالدقيقة 43 من هجمة سريعة لفريق الإسماعيلي انطلق أحمد مدبولي بالكرة ثم مررها للاعب فراش شواط داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس أبو السعود لداخل الشباك.

وتوقفت المباراة أكثر من ربع ساعة لاحتجاج مسئولي الدراويش على حكم اللقاءاعتراضا على احتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بداعى وجود خطأ على اللاعب محمد الشامي ضد اللاعب أحمد عاطف داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من تقنية الفيديو، وهدد الجهاز الفني ولاعبو الإسماعيلي بالانسحاب من المباراة اعتراضا على حكم اللقاء.

استأنفت المباراة بضربة جزاء سجل منها جون أوكلي الهدف الثاني للمقاولون، لكن محمد الشامي تمكن في أخر انفاس الوقت الإضافي من تسجيل هدف التعادل.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 15 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

في المقابل يحتل النادى الإسماعيلى المركز الثاني عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.

وضمت تشكيل الإسماعيلي كلا من حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، والدفاع: باهر المحمدي، محمد نصر، كريم عرفات، محمد دسوقي، والوسط: سيرجي أكا، محمد حسن، أحمد مدبولي، والهجوم: محمد الشامي، ياو أنور، فراس شواط".

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب في حراسة المرمى: محمد أبو السعود، وفي خط الدفاع: أمير عابد، أحمد عاطف قطة، وفاروقا نور الدين، وأحمد علاء، وفي الوسط: وعمر سافيولا، مامادو نياص، أحمد فوزي، أحمد الشيمي، وفي الهجوم: جون أوكلي، وجوزيف أوشايا".