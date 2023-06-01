شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات الأربعاء 31 / 5 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت الأربعاء الموافق 31 / 5 / 2023 مباراتان ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى البنك الأهلى مع الداخلية، واستضاف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى.

الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون 2-2 ويقترب من تأمين البقاء بالدوري