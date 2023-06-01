شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: محمد يوسف أدار لقاء الإسماعيلي والمقاولون بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن تهديد الفرق في الدوري المصري بالانسحاب من المباريات أمر غريب للغاية، مؤكدا أن لجنة المسابقات عليها إصدار العقوبات المناسبة، مشيرا إلى أن محمد يوسف حكم لقاء الإسماعيلي والمقاولون كان قراراه صحيحا باحتساب ركلة جزاء.

وتعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وقال جريشة فى تصريحات له: "محمد يوسف حكم لقاء الإسماعيلي ضد المقاولون احتسب ركلة جزاء صريحة، بينما الحكم المساعد رفع راية خاطئة بوجود تسلل".

وأضاف: "محمد يوسف احتسب ركلة جزاء وانتظر تأكيد الفار هل هناك وجود تسلل أم لا، هذه اللقطة تسمى (حقيقة مكانية) وتم التأكيد لحكم الساحة من الفار بوجود ركلة جزاء لمصلحة نادي المقاولون العرب".

وواصل جريشة: "الحكم أكمل الوقت الأصلي ثم احتسب 6 دقائق وقت بدل من ضائع، المباراة توقفت 16 دقيقة بسبب ما فعله لاعبو الإسماعيلي، وهذه الأمور لا تحدث في أي مكان بالعالم".

وأكد جهاد جريشة: "الحكام في لقاء الاسماعيلي والمقاولون لم يخطئوا، وخطأ الحكم المساعد باحتساب تسلل ضد لاعب المقاولون وارد، والمباراة لم يكن فيها خطأ مؤثر على نتيجة اللقاء تماما".

واختتم: "المشهد كان سيئا في التعامل مع الحكام، ولا بد من وضع حد لمنع تكرار هذه الأفعال من جانب الأندية في الدوري، لأنها سوف تسىء للشكل العام للكرة المصرية، وبروتوكول الفار ينص على أن أي لاعب يطالب باللجوء لتقنية الفيديو يتم انذاره. ولو حدث ذلك سيتم معاقبة لاعبين كثيرين داخل الملعب".