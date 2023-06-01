شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني ومصطفى عسل يتأهلان لنصف نهائى بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري مصطفى عسل، ونور الشربيني إلى الدور نصف النهائي، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 26 مايو حتى الثاني من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني في مباراة الدور ربع النهائي على البلجيكية تيني جيليس بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-7, 11-9.

فيما خسرت سلمى هاني أمام البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 3-11, 11-3, 12-10.

بينما فاز مصطفى عسل على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-7.