شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي: أصبح موقفنا أفضل بالدوري بعد الفوز على كل الفرق المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لنادي البنك الأهلي، أن وضع الفريق أصبح أفضل في جدول ترتيب الدوري. وقال عبد الواحد خلال مداخلة تليفونية: "حصدنا 17 نقطة آخر 7 مباريات مما جعل موقفنا يتحسن وأصبحنا في موقف أفضل".

وأكمل عبد الواحد فى تصريحات له: "تعاقدنا مع باسم مرسي وسيمبوري فقط في الانتقالات، لدينا قائمة جيدة وبابا فاسيليو يعرف كيف يدرس ويقرأ المباريات بشكل جيد".

وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة ضد الداخلية، الفريق الذي كان قادرا على الفوز على الزمالك، كما أن تعادل الإسماعيلي أمرا إيجابيا".

وأتم: "علاء عبد العال يدافع بشكل جيد ويركز على المرتدات لكننا درسناهم جيدا وحققنا الفوز بكل المواجهات المباشرة لنا مع الأندية التي تصارع على الهبوط".