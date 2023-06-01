اخبار الرياضه

البنك الأهلي: أصبح موقفنا أفضل بالدوري بعد الفوز على كل الفرق المنافسة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي: أصبح موقفنا أفضل بالدوري بعد الفوز على كل الفرق المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لنادي البنك الأهلي، أن وضع الفريق أصبح أفضل في جدول ترتيب الدوري. وقال عبد الواحد خلال مداخلة تليفونية: "حصدنا 17 نقطة آخر 7 مباريات مما جعل موقفنا يتحسن وأصبحنا في موقف أفضل".

 

وأكمل عبد الواحد فى تصريحات له: "تعاقدنا مع باسم مرسي وسيمبوري فقط في الانتقالات، لدينا قائمة جيدة وبابا فاسيليو يعرف كيف يدرس ويقرأ المباريات بشكل جيد".

 

وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة ضد الداخلية، الفريق الذي كان قادرا على الفوز على الزمالك، كما أن تعادل الإسماعيلي أمرا إيجابيا".

 

وأتم: "علاء عبد العال يدافع بشكل جيد ويركز على المرتدات لكننا درسناهم جيدا وحققنا الفوز بكل المواجهات المباشرة لنا مع الأندية التي تصارع على الهبوط".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا