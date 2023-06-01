شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 1 / 6 / 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم الخميس، منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز بمواجهتين قويتين بين حرس الحدود مع أسوان، وإنبى مع غزل المحلة.

موعد مباراة حرس الحدود وأسوان

يستضيف فريق حرس الحدود فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق أسوان على استاد حرس الحدود، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات ضعيفة، حيث خسر حرس الحدود من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما سقط فريق أسوان أمام البنك الأهلى بهدفين مقابل بهدف فى نفس الجولة.

يحتل حرس الحدود المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 28 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 18 لقاء، سسجل لاعبو الحرس 14 هدفا واستقبلت شباكه 37 هدفا.

فى المقابل، يحتل أسوان المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 14 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

موعد مباراة إنبى وغزل المحلة

يواجه فريق إنبى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق غزل المحلة على استاد بتروسبورت، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط إنبى أمام الأهلى بهدفين نظيفين فى المباراة الماضية فى الدورى، فيما سقط غزل المحلة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية.

يحتل فريق إنبى المركز الثامن فى جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 29 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 29 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 41 هدفا.