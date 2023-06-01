شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شيحة: نعتذر عن مشهد لقاء الإسماعيلى والمقاولون ولم ننسحب حتى لا نخسر نقاطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شيحة، نائب رئيس لجنة إدارة الإسماعيلي، أن عدم صحة ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم للمقاولون العرب كانت سبباً فى المشهد الذى حدث خلال المباراة، وقال شيحة فى تصريحات تليفزيونية: "لن أتحدث عن النتيجة ولكنى أريد التحدث عن العدالة".

وأردف: "أعتذر للوسط الرياضى عن هذا المشهد ولكنى تواجدت فى أرض الملعب لحماية اللاعبين". وتابع: "طالبت الحكم بالعدالة وطلبت منه أن يعطى لى حقى فقال لى إن حكم الفار تطابق قراره مع قرارى فمن غير المنطقى أن أذهب إليه".

وأكد شيحة: "لم ننسحب حتى لا نخسر نقاطا، احنا مش ناقصين"، مضيفا: "محلل الأداء الخاص بالإسماعيلى أكد أن الكرة ليست ركلة جزاء، واللاعبون تأكدوا بعد مشاهدة اللقطة أنها ليست خطأ ومن هنا بدأ الاعتراض"، مختتما: "متقبل أى عقوبة وأعتقد الاعتذار جزء من الحل".