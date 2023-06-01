شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الاستعداد للوداد فى نهائى أفريقيا وتحديد موقف على لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم ، الخميس، على ملعب التتش استعداداً لمباراة الوداد المغربي المقرر لها الأحد المقبل بإساد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وأطمأن الجهاز الفني للفريق على جاهزية أكثر من لاعب لمواجهة الأحد المقبل يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي الذي عانى من مزق في السمّانة تماثل منه للشفاء وأعلن جاهزيته للدفاع عن عرين الأهلي في لقاء الذهاب أمام بطل المغربي .

كما تأكدت جاهزية حمدي فتحي نجم وسط الفريق الذي عانى من آلام في العضلة الخلفية وكانت هناك مخاوف من عدم مشاركته في مباراة الوداد الأحد المقبل لكنه تماثل للشفاء وأكد جاهزيته هو الأخر لمواجهة ذهاب نهائي دوري الأبطال.

أما موقف على لطفي الحارس الثاني للفريق ، فيخضع خلال الساعات المقبلة لإختبار طبي لحسم موقفه من مباراة الذهاب أمام الوداد بعدما إشتكى من إصابة في الخلفية حرمته من مباراتي الفريق الأخيرتين بالدوري أمام طلائع الجيش وسيراميكا اللتين إنتهتين بفوز الأهلي بهدفين نظيفن وهدف نظيف على التوالي.