شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطيح بفريق 2001 من سموحة باستثناء 5 لاعبين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، بالإبقاء على 5 لاعبين فقط من فريق مواليد 2001، وطلب رحيل باقى اللاعبين لعدم الحاجة لخدماتهم في الموسم المقبل.

وطلبت إدارة سموحة من أحمد سامى البت في موقف فريق 2001 بسموحة بعد إلغاء مسابقة هذه المرحلة السنية في الموسم الجديد، ليختار أحمد سامى 5 لاعبين فقط وهم أحمد على، محمد سعيد مكرونة، يحيى ياسر، إبراهيم سامى، طارق علاء "توكتوك"، وطلب رحيل الباقى.

في جانب آخر، استعاد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، كل اللاعبين المصابين قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها 3 يونيو المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

ويدخل سموحة مواجهة طلائع الجيش كامل العدد باستثناء حسام حسن مهاجم الفريق الذى يعانى من كسر في شظية القدم، والتي وضع قدمع على إثرها في الحبس لمدة شهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها حاجته لمواصلة وضع القدم في الجبس لعدم التعافى من الإصابة.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.