شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لقاءات نارية اليوم فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. التعدين ولافيينا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الخامسة مساء اليوم الخميس، 7 لقاءات نارية فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى لكرة القدم، بين أسمنت أسيوط مع ديروط، تليفونات بنى سويف مع كيما أسوان، المنيا مع الألومنيوم، النصر للتعدين مع لافيينا، شبان قنا مع ملوى، الجونة مع مركز شباب طامية، المدينة المنورة مع مصر المقاصة.

يستضيف فريق الجونة متصدر مجموعة الصعيد برصيد 60 نقطة، فريق مركز شباب طامية القابع فى المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، ويأمل أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة فى مواصلة الانتصارات وانتزاع الثلاث نقاط لمواصلة التربع على مقدمة مجموعة الصعيد والاقتراب خطوة مهمة نحو التأهل للدورى الممتاز فى الموسم المقبل، فى المقابل يسعى نادر السيد مدرب شباب طامية إلى تحقيق المفاجأة وإسقاط الجونة من أجل الابتعاد عن الهبوط للدرجة الثالثة خطوة نظرا لتقارب المدينة صاحب المركز الأخير عن طامية بثلاث نقاط فقط.

ويحل فريق لافيينا صاحب الوصافة برصيد 59 نقطة، ضيفا على فريق النصر للتعدين صاحب المركز الرابع برصيد 50 نقطة، فى مباراة نارية وقوية صعب التكهن بنتيجتها، ويأمل النرويجى جورج جاليدى مدرب لافيينا فى العودة بالثلاث نقاط من أجل مواصلة الضغط على الجونة والتمسك بأمل الصعود لآخر جولة، فيما يسعى فريق النصر فى مواصلة التقدم وتحسين وضع الفريق بعد ضمان التواجد فى دورى المحترفين أ فى الموسم المقبل.

ويواجه فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة، فريق المدينة المنورة صاحب المركز الأخير برصيد 19 نقطة، ويسعى طارق حجاج مدرب المقاصة فى تحقيق الفوز وتأمين المركز الخامس لضمان المشاركة فى دورى المحترفين أ فى الموسم المقبل بعدما فقط فرصة التأهل للممتاز، فيما يسعى فريق المدينة المنورة لخطف النقاط الثلاثة للهروب من الهبوط للدرجة الثالثة مستغلا عامل الأرض والجمهور فى تحقيق الفوز.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من أسمنت أسيوط مع ديروط، تليفونات بنى سويف مع كيما أسوان، المنيا مع الألومنيوم، شبان قنا مع ملوى.