شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة طارق العشرى اليوم الخميس استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غداً الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى المصري.

ويخوض فاركو مرانه الأخير ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

ودرس طارق العشرى، مباريات سيراميكا بالدورى وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للفريق البرتقالى.

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

وعكف طارق العشرى على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة سموحة بالدورى والتى فاز بها بهدف دون رد فى اللحظات الأخيرة وذلك لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة سيراميكا بالدوري

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشرى فاركو فى 16 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين فقط وحصد 27 نقطة.

فى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق واخيراً حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد.