شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس بعد الاكتفاء براحة من المران لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية للأبيض يوم الأربعاء بعد الفوز على طلائع الجيش ببطولة الدوري.

في سياق مختلف تمسك أوسوريو بطريقة لعبه،مع الفريق الأبيض، رافضاً أي محاولات أو ضغوطات لتغييرها إيماناً منه بأنها الأنسب لمجموعة اللاعبين الحاليين.

ويرى أوسوريو أنه مع الوقت سيتعود لاعبى الزمالك على خطته وطريقة لعبه، الأمر الذى ينعكس على نتائج الفريق في الفترة المقبلة خصوصاً أن الأداء يتغير من مباراة عن الأخرى، كما حدث في مباراة طلائع الجيش الماضية ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

من جانبه أكد أوسوريو أنه يرغب في الاستمرار بقيادة الفارس الأبيض لنهاية عقده، مشيرًا إلى أن الفريق حقق انتصاراً مهماً أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد، مشيدًا بأداء اللاعبين خلال مباراة الأربعاء الماضى، مؤكدًا أنه لن يغير طريقة لعبه.

ونفى أوسوريو رحيله عن الفريق الأبيض مشيراً إلى أنه مرتبط بعقد مع نادي الزمالك، ويتمنى الاستمرار حتى نهاية عقده، موضحاً أنه يعمل على إثبات أحقيته بالاستمرار من خلال النتائج، ومحاولة تكوين فريق جيد جدًا، استعداداً للبطولة العربية ثم الموسم المقبل.