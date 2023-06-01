شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، الدخول في معسكر مغلق غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر مساء السبت، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

ويسعى أحمد سامى لوضع خطة عبور الطلائع من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر التي مازال الفريق موجودا بها، خاصة مع انتفاضة بعض الأندية المتأخرة في الجدول.

واستعاد فريق سموحة كل اللاعبين المصابين قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها 3 يونيو المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

ويدخل سموحة مواجهة طلائع الجيش كامل العدد باستثناء حسام حسن مهاجم الفريق الذى يعانى من كسر في شظية القدم، والتي وضع قدمع على إثرها في الحبس لمدة شهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها حاجته لمواصلة وضع القدم في الجبس لعدم التعافى من الإصابة.

وفاز فريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، وافتتح إسلام جمارك أهداف المباراة لصالح سبورتنج، قبل أن يتعادل الناشئ على سعد لسموحة، وأضاف أليا سيلا الهدف الثانى لسموحة من ركلة جزاء، لتنتهى المباراة بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.