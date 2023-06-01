شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسافر للمغرب 8 يونيو لمواجهة الوداد فى إياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد النادي الأهلي يوم 8 يونيو الجاري موعداً للسفر إلى المغرب لخوض مباراة الوداد يوم 11 الشهر ذاته في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وتُسافر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة لخوض المباراة الحاسمة التى تقام بعد اسبوع من لقاء الذهاب بالقاهرة المقرر له العاشرة من مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

ويُنهي مسئولو الأهلي حالياً إجراءات السفر للمغرب وغيرها من تفاصيل الرحلة سواء فيما يتعلق بفندق الإقامة أو ملاعب التدريب ويتطلعوا لتوفير كل سُبل الراحة والأستقرار للفريق من أجل العودة بالكأس الأفريقية للمرة الـ11 في تاريخ النادي.