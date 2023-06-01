شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى.. الجونة متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 60 نقطة، متفوقاً على فريق لافيينا صاحب الوصافة بنقطة، بعد مرور 27 جولة حتى الآن من المسابقة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم..

1 الجونة 60 نقطة

2 لافيينا 59 نقطة

3 بترول أسيوط 53 نقطة

4 النصر للتعدين 50 نقطة

5 مصر المقاصة 45 نقطة

6 كيما أسوان 41 نقطة

7 المنيا 39 نقطة

8 أسمنت أسيوط 37 نقطة

9 ديروط 36 نقطة

10 الألومنيوم 34 نقطة

11 شُبان قنا 29 نقطة

12 الفيوم 22 نقطة

13 مركز شباب الطامية 22 نقطة

14 ملوى 21 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 20 نقطة

16 المدينة المنورة 19 نقطة

يستضيف فريق الجونة متصدر مجموعة الصعيد برصيد 60 نقطة، فريق مركز شباب طامية القابع فى المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، ويأمل أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة فى مواصلة الانتصارات وانتزاع الثلاث نقاط لمواصلة التربع على مقدمة مجموعة الصعيد والاقتراب خطوة مهمة نحو التأهل للدورى الممتاز فى الموسم المقبل، فى المقابل يسعى نادر السيد مدرب شباب طامية إلى تحقيق المفاجأة وإسقاط الجونة من أجل الابتعاد عن الهبوط للدرجة الثالثة خطوة نظرا لتقارب المدينة صاحب المركز الأخير عن طامية بثلاث نقاط فقط.

ويحل فريق لافيينا صاحب الوصافة برصيد 59 نقطة، ضيفا على فريق النصر للتعدين صاحب المركز الرابع برصيد 50 نقطة، فى مباراة نارية وقوية صعب التكهن بنتيجتها، ويأمل النرويجى جورج جاليدى مدرب لافيينا فى العودة بالثلاث نقاط من أجل مواصلة الضغط على الجونة والتمسك بأمل الصعود لآخر جولة، فيما يسعى فريق النصر فى مواصلة التقدم وتحسين وضع الفريق بعد ضمان التواجد فى دورى المحترفين أ فى الموسم المقبل.

ويواجه فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة، فريق المدينة المنورة صاحب المركز الأخير برصيد 19 نقطة، ويسعى طارق حجاج مدرب المقاصة فى تحقيق الفوز وتأمين المركز الخامس لضمان المشاركة فى دورى المحترفين أ فى الموسم المقبل بعدما فقط فرصة التأهل للممتاز، فيما يسعى فريق المدينة المنورة لخطف النقاط الثلاثة للهروب من الهبوط للدرجة الثالثة مستغلا عامل الأرض والجمهور فى تحقيق الفوز.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من أسمنت أسيوط مع ديروط، تليفونات بنى سويف مع كيما أسوان، المنيا مع الألومنيوم، شبان قنا مع ملوى.