شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يفاضل بين رمضان صبحى وحسين الشحات لمعسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت وفرة المواهب فى مركز الجناح الأيسر للمنتخب الوطنى فى حيرة كبيرة للبرتغالى روى فيتوريا الذى بات مطالبا باختيار واحد من رمضان صبحى المتألق مع بيراميدز وحسين الشحات المتوهج مع الأهلى لمرافقة تريزيجيه ومرموش فى مركز الجناح الأيسر أمام غينيا.

ويدرس فيتوريا المفاضلة بين الشحات ورمضان لاختيار أحدهما، فى ظل تواجد تريزيجيه ومرموش اللذان ضمهما فيتوريا ضمن قائمة اللاعبين المحترفين.

ويُعلن روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو المقبل، استعداداً لمواجهة غينيا فى الجولة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر يونيو المقبل، والذى يتخلله مباراتان، الأولى 14 يونيو أمام غينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والثانية أمام جنوب السودان فى لقاء ودى يقام باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح و أحمد حجازى و محمود حسن تريزيجيه و مصطفى محمد وعمر مرموش و أحمد حمدى و سام مرسى، وغاب عن القائمة كلا من إمام عاشور وطارق حامد ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا للإصابة.