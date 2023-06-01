شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتمسك بالأمل الأخير أمام أسوان الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق حرس الحدود فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق أسوان على استاد المكس، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات ضعيفة، حيث خسر حرس الحدود من بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما سقط فريق أسوان أمام البنك الأهلى بهدفين مقابل بهدف فى نفس الجولة.

ويسعى محمد مكى المدير الفنى لفريق حرس الحدود، إلى خطف الثلاث نقاط والتمسك بالأمل الأخير فى البقاء فى الدورى، وطالب اللاعبين بضرورة إخراج كل ما لديهم وإظهار قدراتهم واستغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى تماسيح النيل، وحذر من خطورة محمد حمدى زكى مهاجم أسوان وفرض رقابة عليه.

يحتل حرس الحدود المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 28 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 18 لقاء، سجل لاعبو الحرس 14 هدفا واستقبلت شباكه 37 هدفا.

فى المقابل، يسعى أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان، إلى العودة لسكة الانتصارات وانتزاع الثلاث نقاط من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل ترجمة الهجمات إلى أهداف والحذر من انتفاضة حرس الحدود الذى يبحث عن أى نقاط للحفاظ على آماله.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 14 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.