شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينسق لحشد الجماهير فى ستاد القاهرة بذهاب نهائى أفريقيا أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادي الأهلى محاولاتهم من أجل زيادة عدد الجمهور في مباراة الوداد الغربي الأحد المقبل بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتواصل مجلس إدارة القلعة الحمراء على مدار الساعة مع الجهات الأمنية لحسم ملف الجمهور وزيادة عدد الجمهور، لحضور اللقاء المرتقب.

ويسعى الأهلي للحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور الجمهور مباراة الذهاب أمام بطل المغرب بأعداد كبيرة من أجل مساعدة الفريق في تحقيق نتيجة جيدة تُسهل مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة أمام الوداد المقرر لها يوم 11 يونيو الجاري.

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.