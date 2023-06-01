شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة فى ضيافة إنبى بحثا عن فوز غائب منذ 3 أشهر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق غزل المحلة على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط إنبى أمام الأهلى بهدفين نظيفين فى المباراة الماضية فى الدورى، فيما سقط غزل المحلة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية.

ويأمل تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبى، فى استغلال الحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد التأهل لدور الثمانية بعد إقصاء فيوتشر فى كأس مصر، وطالب اللاعبين بغلق مباراة الكأس والتركيز على خطف النقاط الثلاثة من أجل تحسين مركز الفريق البترولى فى الجدول، وحذر من انتفاضة غزل المحلة الذى سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

يحتل فريق إنبى المركز الثامن فى جدول الترتيب برصيد 36 نقطة من 29 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 29 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.

فى المقابل، يسعى رضا شحاتة المدير الفنى لفريق غزل المحلة، إلى خطف النقاط الثلاثة وكسر سلسلة اللا فوز التى تلازم الفريق منذ 3 أشهر، وطالب اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد من أجل إسعاد الجماهير والابتعاد عن مناطق الهبوط، وحذر من خطورة الثنائى أحمد أمين قفة ورفيق كابو وعدم ترك المساحة أمامهما.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 41 هدفا.