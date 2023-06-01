شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحذر لاعبى الزمالك من فقدان النقاط بسبب المقعد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعبيه بمواصلة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشدد الكولومبى على لاعبيه، بضرورة الانتباه إلى الأخطاء وعدم فقدان أى نقطة فى المباريات المتبقية من الدورى حفاظاً على ترتيب الفريق فى الجدول حتى لا يكون مهدداً بفقدان مقعده فى البطولة الأفريقية بالموسم المقبل.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

وحقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل هدف تقدم الزمالك حسام عبد المجيد من تسديدة بالرأس فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 92 سجل السنغالى إبراهيما نداى الهدف الثانى من ضربة رأس بعد صناعة من مصطفى شلبى، ليقتنص الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية، ويصعب موقف الطلائع فى صراعه مع الهبوط.