شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأولمبى 10 يونيو استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى على إعلان قائمة الفراعنة يوم 10 يونيو المقبل على أن ينطلق المعسكر أحد يومى 12 أو 13 من الشهر ذاته استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تقام بالمغرب.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الثانية مع منتخبات مالى والكاميرون والنيجر.

تقام البطولة فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: المجموعة الأولى: المغرب – غانا – منتخب الكونغو – غينيا، المجموعة الثانية: مصر – مالى – الكاميرون – النيجر.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.وطلب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى من الدكتور طارق سليمان طبيب المنتخب الوقوف على حالة حمزة علاء، حارس المنتخب الأساسى، من المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ويحسم ميكالى موقف الحارس من المشاركة فى البطولة بناءً على التقرير الطبى الذى يقدمه الجهاز الطبى للفراعنة، بعدما تعرض حمزة علاء للإصابة فى أحد تدريبات الأهلى الفترة الأخيرة.