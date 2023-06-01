شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للدورى للمرة السادسة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 1 يونيو 1956، توج النادى الأهلى بطلا للدورى للمرة السادسة فى تاريخه رغم عودته خاسرًا من الإسماعيلية أمام القناة بهدفين دون رد سجلهما محمد عبدالله فى أول سبع دقائق، كما تصدى عادل هيكل لضربة جزاء سددها الزرقانى، ليتوقف رصيد الأهلى عند 28 نقطة، ورفع القناة رصيده إلى 26 نقطة حسم بها المركز الثالث.

وضمت قائمة الأهلى المتوجة باللقب السادس كلا من: عبدالجليل حميدة، عادل هيكل، طلعت عبدالحميد، منير "ميمي" عبدالحميد، رضا عبدالحميد، سيد عثمان، عبدالعزيز همامى، ماجد مدكور، طارق سليم، عبداللطيف تامر، السودانى سليمان فارس، رفعت الفناجيلى، حلمى أبوالمعاطى، عبدالوهاب سليم، وجيه مصطفى، شريف الزهيرى، فتحى خطاب، سيد صالح، السيد عطية توتو، أحمد مكاوى، صالح سليم، أنور عاشور، عدلى الوراقى، عباس لبيب، شريف الجندى، محمد موسى الزنجبيرى، فوزى جمعة، محمد السيد، مراد نديم، فاروق التركى، محمود الجوهرى، عبدالحفيظ، مهني.

وفى المنصورة فجر فريقها الهابط كبرى مفاجآت المسابقة وتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ليبقى درع البطولة رسميا فى الجزيرة للعام السادس على التوالي.

تقدم البندارى للمنصورة قبل نهاية المباراة بربع ساعة، وأدرك علاء الحامولى التعادل فى الدقيقة الأخيرة ليرفع الزمالك رصيده إلى 27 نقطة مهدرا فرصة ملاقاة الأهلى فى مواجهة فاصلة لتحديد البطل.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.