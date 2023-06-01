شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب وصول خطاب رسمى بزيادة الجمهور لـ50 ألفا بذهاب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول خطاب رسمي من الجهات المسئولة بزيادة عدد الجمهور إلى 50 ألف مشجع في مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الحصول على موافقة مبدئية بزيادة الجمهور من 20 ألف مشجع إلى 50 ألف.

ويترقب مسئولو الأهلي وصول الخطاب الرسمي من أجل مخاطبة شركة تذكرتي لطبع التذاكر الجديدة وعدده 30 ألف تذكرة بعدما تم طباعة الـ 20 ألف تذكرة الأولى وتم طرحها للبيع على موقع تذكرتي.

وبذل مسئولو النادي محاولات مكثفة خلال الأيام الماضية من أجل زيادة عدد الجماهير وطلبوا حضور السعة الكاملة في استاد القاهرة الذي يستضيف مباراة الوداد، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في مهمته نحو استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قبل كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.