شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يقترب من تدريب منتخب المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقترب خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك والبنك الأهلي من تدريب منتخب مصر للمحليين في المرحلة المقبلة.

وتصدر خالد جلال ترشيحات اتحاد الكرة بالتنسيق مع فيتوريا لاسيما وأن جلال يحصل حاليا على رخصة المدربين A وسبق له الحصول على بطولة الكأس مع الزمالك.

ويناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة إطلاق "دورى الرديف" الفترة المقبلة، وتحديدا قبل تشكيل منتخب مصر للمحليين، على أن يتم من خلاله اختيار لاعبى منتخب المحليين من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة فى النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة الشروط التى وضعها الاتحاد لاختيار مدربي المنتخبات الوطنية المرحلة المقبلة، وهي منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008، و2009، وقال مصدر باتحاد الكرة، "هدفنا مساعدة المدربين المرشحين لتدريب المنتخبات من أجل تأهيلهم بشكل جيد، مثل توفير فترات معايشة فى دول أوروبية مع مدربين أكبر ومستوى أعلى".

وأضاف المصدر، "سيتم اختيار المدربين وفقا لبعض القواعد والشروط، من ضمنها مثلا الشهادات العلمية، بجانب تاريخه كلاعب والبطولات التى شارك فيها وحققها سواء محلية أو عربية أو أولمبية أو غيره".

وأوضح المصدر أنه "ستكون هناك مقابلة شخصية للمدرب مع لجنة من المتخصصين لمعرفة السمات الشخصية فى المدرب بجانب تقييم نفسي للمدرب من أحد المختصين".