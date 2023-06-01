شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيز يوافق على إعارة إسلام حسن لاعب يد الأهلى لأحد أندية الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى لفريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على إعارة إسلام حسن لاعب الفريق بداية من الموسم الجديد لأحد أندية الخليج .

كما استقر مسئولو الفريق على التجديد للاعب أحمد عادل وتوجيه الشكر للاعب مصطفى خليل .

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن بدء فترة قيد أندية المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022/2023 بدءا من 2 يوليو القادم وحتى 5 من نفس الشهر .

كما تم تحديد يوم 18يوليو لقيد السيدات ويستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر، بينما تحدد الفترة من 9 يولية وحتى 16 لأندية الممتاز والمرتبط .

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

ومن المنتظر أن يتم تغيير نظام الدورى الجديد ليقام الدور النهائى بنظام البلاى أوف، وهو ما يتم مناقشته فى المؤتمر السنوى للاتحاد.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين والممتاز بانعقاد المؤتمر السنوى يومي 19 و20 يونيو المقبل ببورسعيد لمناقشة شكل دورى الموسم الجديد.

وتستضيف المدينة الشبابية فى بورسعيد انطلاق المؤتمر السنوى لاتحاد كرة اليد 17 و 18 يونيو الجارى للمراحل السنية.