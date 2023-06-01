مواجهة شرسة في ستاد القاهرة .. موعد لقاء الأهلي والوداد

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة قوية في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام ضيفه الوداد الرياضي المغربي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في التاسعة مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائيدوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.