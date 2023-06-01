شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل: الأهلى هيكسب الوداد 4 - 0 وهحضر الماتش فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، أن الفريق الأحمر قادر على حسم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي والمقرر له الأحد المقبل، من مباراة الذهاب بالقاهرة.

وقال عسل في تصريحات لـ " الخليج 365": الأهلي سيحسم النهائي في القاهرة وسيفوز 4-0، هناك أولويات والأهلي أهم أولوية بالنسبة لي وسأنتهي من منافسات بطولة الجونة واتفقت مع زملائي لحضور النهائي في استاد القاهرة لدعم الفريق.

أضاف عسل: أتوقع تألق أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو، وسواء تواجد الشناوي أوعلي لطفي أو مصطفى شوبير، نشعر بالإطمئنان على الفريق.

واختتم: خضت فترة صعبة بسبب الإيقاف الذي تعرضت له لكنني سعيد بعودتي وتخطيت الضغوط، أدافع عن لقبي وأسعى لاستعادة صدارة التصنيف العالمي.