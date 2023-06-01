شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل يجري أشعة لتحديد موقفه من مواجهة الإسماعيلي والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى، أشعة اليوم لتحديد حجم إصابته وموقفه من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس 8 يونيو الجارى فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

وتعرض أحمد عادل عبد المنعم للإصابة في العضلة الأمامية في مواجهة الإسماعيلي والمقاولون العرب، ليغادر على أثرها المباراة بين الشوطين ويحل محمود كوكو بدلا منه، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2.

وأعرب حمزة الجمل المدير الفني عن استياءه من الأخطاء التحكيمية من قبل الحكم محمد يوسف خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

وتابع :” لا اعرف سبب تحامل هذا الحكم ضدنا ،لديه مواقف سابقه أمامنا لكننا لا نطالب سوى بالعدالة التحكيمية”.

وأكمل تصريحاته :”لدينا هدف صريح هو الابتعاد عن المراكز المتأخرة بجدول الدوري وأود أن أشكر اللاعبين على ماقدموه من جهود كبيرة طوال هذا الموسم “.