شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو للاعبى الزمالك: انتظر منكم الكثير في المباريات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشكر أوسوريو اللاعبين على المجهود والأداء خلال المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش والفوز بثنائية دون مقابل في مسابقة الدوري الممتاز، مطالبهم بمواصلة مسيرة العمل والتركيز بكل قوة مؤكداً لهم أنه ينتظر المزيد منهم خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة الانتصارات.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات فنية في إطار خطة الفريق استعدادا للفترة المقبلة،كما خصص لهم فقرة تدريبات بدنية و تأهيلية.

وأدى لاعبو الفريق حصة تدريبات بدنية في بداية الفقرة داخل صالة الجيمانيزيوم، وعقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات تأهيلية متنوعة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استمرت لمدة 20 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وحرص أوسوريو على متابعة البرنامج التأهيلي والبدني للاعبين خلال التدريبات استعدادا للمباراة المقبلة.

وقسم الجهاز الفنى اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء فقرة تدريبات خططية خاصة وشهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، من خلال أداء اللاعبين للتدريبات بالتناوب بين الثلاث مجموعات .

وقاد هذه الفقرة أوسوريو ومدحت عبد الهادي المدرب العام، وحرصا على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة ة الخططية،وفي نفس السياق خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها تحت قيادة أوسوريو.

وشهدت التقسيمة مشاركة اللاعبين الأساسيين في مباراة طلائع الجيش في جزء منها ، في حين أدى باقي اللاعبين البدلاء والمستبعدين التقسيمة بشكل كامل .

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.