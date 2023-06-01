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مباريات اليوم «الخميس» بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - يقام اليوم الخميس مباراتين في مسابقة ضمن حسابات الأسبوع الـ30 نسخة موسم 2022 - 2023.

وكانت الجولة الـ30 انطلقت أمس الأربعاء بلقاء البنك الأهلي والداخلية وانتهت لصالح الأول بنتيجة (3-1)، ثم مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

ومن المقرر أن تقام مباراتين الأولى حرس الحدود ضد أسوان على ملعب "حرس الحدود بالمكس"، ثم لقاء إنبي وغزل المحلة على ملعب "بتروسبورت".

وتقام مباراة حرس الحدود وأسوان في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، بينما تلعب مباراة إنبي وغزل المحلة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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