شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تختار على معلول لاعب الجولة الـ 23 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، على معلول لاعب الأهلي لجائزة لاعب الجولة بعد حصَوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير في سباق أفضل لاعب بالجولة 23 بالدورى المصري.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم ، الخميس، على ملعب التتش استعداداً لمباراة الوداد المغربي المقرر لها الأحد المقبل بإساد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وأطمأن الجهاز الفني للفريق على جاهزية أكثر من لاعب لمواجهة الأحد المقبل يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي الذي عانى من مزق في السمّانة تماثل منه للشفاء وأعلن جاهزيته للدفاع عن عرين الأهلي في لقاء الذهاب أمام بطل المغربي .

كما تأكدت جاهزية حمدي فتحي نجم وسط الفريق الذي عانى من آلام في العضلة الخلفية وكانت هناك مخاوف من عدم مشاركته في مباراة الوداد الأحد المقبل لكنه تماثل للشفاء وأكد جاهزيته هو الآخر لمواجهة ذهاب نهائي دوري الأبطال.