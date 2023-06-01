شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة 3x3 يواجه أستراليا واليابان فى كأس العالم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى غدا منتخب سيدات السلة 3x3 مع نظيريه استراليا واليابان غدا فى منافسات بطولة كأس العالم التى تقام بالنمسا.

وفاز المنتخب أمس أمام بولندا بنتيجة 21/18 بينما خسر من ألمانيا 21/16 ، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة كل من: ألمانيا، اليابان، بولندا، وأستراليا.

ويترأس بعثة منتخب مصر في النمسا المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وتضم البعثة اللاعبات: هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوي، ورنيم الجداوي، والمدير الفني للمنتخب محمد محروس، وطبيب المنتخب الدكتور محمد سمير