شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب مشاركة الشناوي فى مران اليوم ليؤكد جاهزيته لذهاب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمد الشناوي حارس الأهلي في مران الفريق اليوم بشكل كامل بعد مشاركته في أجزاء من مران الفريق أول أمس الثلاثاء، في إطار تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له الأيام الماضية لتجهيزه من إصابته الأخيرة.

وغاب الشناوي عن مباراة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف بعد إصابته بمزق في السمانة خلال لقاء الذهاب بتونس الذي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

وغاب الشناوي عن مباريات الفريق الأخيرة في الدوري أمام إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا التي انتهت بفوز الأحمر (2_صفر) و(2_صفر) و(1_صفر) على التوالي للإيقاف بجانب الإصابة.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي مشاركة محمد الشناوي في مران اليوم بشكل كامل ليؤكد تعافيه تماماً من الإصابة التي تعرض لها في السمانة وجاهزيته للمشاركة في المباراة المرتقبة التي يأمل الأهلي تحقيق نتيجة جيدة فيها تُسهّل مهمته في لقاء العودة أمام الوداد بالمغرب يوم 11 يونيو الجاري.