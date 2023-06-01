شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف تصفيات منتخب الكاراتيه الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المركز الاولمبى بالمعادى تصفيات منتخب الكاراتيه للكاتا والمقرر إقامتها الاحد 4 يونيو الجارى لفرق الجماعى واللاعبين الحاصلين على المركز الأول حتى الثامن فى بطولة الجمهورية رجال وانسات.

وتقام التصفيات لاختيار لاعبى الكاتا فردى للمشاركة فى دورة الألعاب العربية بالجزائر خلال يوليو القادم .

يشارك فى التصفيات 23 لاعب ولاعبة مقسمين إلى 9 اولاد و 14 بنتا.

وانطلقت امس الأربعاء تصفيات منتخب الكوميتيه بحضور مجلس إدارة اتحاد اللعبة.

نجح لاعبو منتخب الكاراتيه فى تحقيق 18 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة البحر المتوسط التى أقيمت بتونس، مقسمة إلى 5 ذهبيات، و4 فضيات، بالإضافة إلى 9 برونزيات.

وحقق الذهبيات منتخبا الشباب والرجال جماعى كوميتيه، وعبد الله هشام، ياسين فرحات، ياسين دياب، وعلى مستوى الفضيات تحققت عن طريق بلال شاكر، ومريم طارق، سعد جمال الدين، ودهب على

وتحققت البرونزيات عن طريق نورهان سلامة، ريماس عاصى، زياد مجدى، إيمان أشرف، نورسين على، محمد أشرف، على سيد، محمد جابر، وفريق السيدات جماعى كوميتيه