شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن تعيين عمرو عاصم مديرا فنيا لمنتخب شابات 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر اتحاد السلة تعيين عمرو عاصم مديرًا فنيًا لمنتخب تحت 23 سنة آنسات 3x3 ، بالاضافة الى اختياره منسقً عامً لمنتخبات السيدات 3x3.

ويستعد منتخب تحت 23 سنة آنسات للمشاركة في بطولة كأس العالم التى تقام فى الفترة من 27 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر المقبل ببولندا .

يذكر أن منتخب السيدات فاز على نظيره البولندي بنتيجة 21/18 في كأس العالم لكرة السلة 3X3 المقامة في النمسا بينما تلقى منتخب مصر خسارته الأولى أمام ألمانيا 21/15 في ثاني مبارياته بالبطولة ليحتل المركز الرابع فى مجموعته .