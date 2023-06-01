شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قطب ينضم إلى صفوف طائرة الطلائع قادما من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد قطب إلى صفوف فريق الكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش بالموسم الجديد قادما من الأهلى فى صفقة انتقال حر بعد إنتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء.

ولعب قطب للنادى الأهلى لسنوات عديدة حقق خلالها عدد من البطولات المحلية و الأفريقية فضلا عن الفردية .

ويسعى الأهلى إلى تصحيح الأوضاع فى صفوف الكرة الطائرة بعد خسارة الدورى و كأس مصر الموسم الماضى و عدم المشاركة فى البطولة الأفريقية .

ويتواجد عدد من لاعبى الأهلى مع المنتخب إستعدادا لأفريقيا فى أول تجمع المدير الفنى الجديد للفراعنة فلافيو .

وتلقى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر دعوة من نظيره التركى لاستضافة منتخب الرجال الأول خلال الفترة من 10 وحتى 14 أغسطس المقبل فى إطار استعداد الفراعنة لأفريقيا .

تستضيف مصر البطولة الأفريقية للكرة الطائرة فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس القادم .

يستعد منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، خلال الفترة القادمة، للمشاركة في الدورة الألعاب العربية بالجزائر والبطولة الأفريقية للمنتخبات فى مصر.