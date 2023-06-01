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عاش يابطل..7 مشاهد من تتويج سيف عيسى بالميدالية البرونزية لبطولة العالم للتايكوندو

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القاهرة - سامية سيد - نجح سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو فى التتويج بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التي تقام بمدينة باكو بأذربيجان والتى تستمر حتى 4 يونيو الجارى.

 

 

وتوج عيسى بالبرونزية بعد الخسارة أمام منافسه الامريكى بنتيجة 2/0 ليحقق البرونزية فى إنجاز يقربه خطوة من التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس

 

 

وكان أحمد الراوى  وجنى خطاب واياد بركات و ميسون ايهاب قد حقق كل منهم المركز الخامس فى وزنه بالبطولة

 

 

وتشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعب ولاعبة هم : اللاعبين _ يوسف عصام تحت وزن 54كجم ، مصطفي فرج وزن أقل من 58 كجم ، اياد بركات وزن _68 كجم ، رامي عيسي وزن _74 كجم ، سيف عيسي وزن _80 كجم ، احمد الراوي وزن _87 كجم

اللاعبات هم : حبيبة محمد وزن _46 كجم ، جني خطاب وزن _49 كجم ، شهد سامي وزن 53 كجم ، نادين عمرو وزن _57 كجم ، آية شحاته وزن 67 كجم ، ميسون ايهاب وزن _73 كجم.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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