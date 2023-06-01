شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مكتمل الصفوف قبل موقعة ذهاب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي جهود كل لاعبيه قبل مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الأحد المقلب على استاد القاهرة الدولي.

واكتملت صفوف الأهلي بعد اكتمال شفاء الثلاثي محمد الشناوي وحمدي فتحي وعلي لطفي، بخلاف جاهزية كل اللاعبين الآخرين.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تطبيق سياسة التدوير في مبارياته الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين وعدم تعرضهم للإجهاد أو الإرهاق قبل خوض مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قب كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.