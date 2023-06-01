شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعرض أبرز أهداف الأهلى فى شباك الوداد قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازلت الصفحة الرسمية للكاف عبر تويتر جماهير الأهلي من خلال نشر فيديو لأبرز أهداف النسور الحمر في مرمى الوداد المغربي قبل مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي يوم 4 و11 يونيو الجاري في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل فريق الأهلي تحضيراته من أجل الاستعداد القوي لمباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 11 يونيو الجاري على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قب كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.