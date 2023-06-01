شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تأهيل شيكابالا وراحة لـ محمد صبحى وغياب نديم بسبب الإمتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض شيكابالا فقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

واكتفى شيكابالا بأداء هذه الفقرة و لم يشارك في التدريبات الجماعية وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على أن يشارك بشكل طبيعي في التدريبات المقبلة.

في سياق متصل منح أوسوريو، محمد صبحي حارس مرمى الأبيض راحة من التدريبات الجماعية حيث من المقرر أن ينتظم الحارس في التدريبات المقبلة للفريق في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

كما خاص حراس الزمالك، تدريبات قوية شهدت مشاركة محمد عواد والسيد عطية وعمر عبد العزيز مواليد 2008 بجانب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء مواليد 2003 .

ولم يشارك في تدريبات حراس المرمى محمد صبحي الذي حصل على راحة من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو، ومحمد نديم لحصولة على إذن للغياب بسبب أداء الامتحانات.

وركز محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى خلال التدريبات اليوم مع الحراس على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.