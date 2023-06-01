شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يدخل حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر عقب التألق في المباريات الأخيرة لفريقه استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات كأس الأمم الافريقية 2024 بكوت إيفوار .

ويعد محمد أبو جبل من أفضل حراس المرمى فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و لديه خبرات كبيرة دولية مع منتخب مصر حيث ساهم في وصول الفراعنة الى نهائي كأس الأمم الافريقية الماضية التي أقيمت بالكاميرون .

وقرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ، انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويُعلن فيتوريا، القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو الجاري ، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.

‎ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

‎ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث .